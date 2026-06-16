Nhận định Argentina – Algeria vào lúc 08:00 ngày 17/06 thu hút sự chú ý lớn khi nhà đương kim vô địch bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026. Đọc ngay bài viết này để nắm bắt thông tin phân tích phong độ và dự đoán kết quả trận đấu từ Xoilac.

Lịch sử đối đầu của Argentina vs Algeria

Nhận định Argentina – Algeria vào lúc 08:00 ngày 17/06 cho thấy đây là màn so tài nhận được nhiều sự chú ý nhờ sự chênh lệch về vị thế giữa hai nền bóng đá. Trước khi phân tích cơ hội chiến thắng, lịch sử đối đầu sẽ mang đến cái nhìn rõ hơn về tương quan sức mạnh cũng như những kết quả từng diễn ra giữa hai đội tuyển.

Quá khứ chạm trán giữa Argentina và Algeria

Ngày Giải Kết quả 06/06/2007 Giao hữu Algeria 3 – 4 Argentina

Lịch sử đối đầu giữa hai đội khá hạn chế khi họ mới gặp nhau đúng một lần vào năm 2007. Màn so tài khi đó khép lại với chiến thắng 4-3 nghiêng về đại diện Nam Mỹ trong thế trận cởi mở, xuất hiện tới 7 pha lập công.

Sau gần hai thập kỷ, tương quan sức mạnh đã thay đổi đáng kể. Nhà đương kim vô địch thế giới bước vào trận đấu với vị thế của một trong những tập thể thành công nhất bóng đá quốc tế thời gian qua. Bên kia chiến tuyến, đại diện Bắc Phi cũng sở hữu lực lượng chất lượng cùng nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm, hứa hẹn tạo nên cuộc chạm trán đáng chú ý dù không có nhiều dữ liệu đối đầu trong quá khứ.

Nhận định phong độ hiện tại giữa Argentina vs Algeria

Nhận định Argentina – Algeria vào lúc 08:00 ngày 17/06 cho thấy màn đối đầu giữa hai đội tuyển đang sở hữu phong độ khá ấn tượng trước thềm giải đấu. Cùng điểm qua những gì hai đội đã thể hiện trong các trận đấu gần nhất.

So sánh phong độ hiện tại của Argentina vs Algeria

Phong độ của Argentina

Nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục vận hành lối chơi quen thuộc dưới thời Lionel Scaloni với sơ đồ thiên về kiểm soát bóng, tận dụng khả năng sáng tạo của Lionel Messi phía sau mũi nhọn Lautaro Martínez. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ đang chịu ảnh hưởng nhất định khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina hay Nicolás González do chấn thương.

Phong độ của Algeria

Dưới thời HLV Vladimir Petković, đội tuyển Bắc Phi vận hành sơ đồ 4-3-3 hiện đại, ưu tiên pressing tầm trung cùng tốc độ chuyển trạng thái nhanh. Ông từng gây dấu ấn tại Lazio với chức vô địch Copa Italia 2013, đồng thời dẫn dắt Thụy Sĩ tại World Cup 2018. Khoảng 80% cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, giúp chất lượng kỹ thuật cùng kinh nghiệm thi đấu được nâng cao.

Nhận định tỷ lệ kèo kết quả và tỷ số Argentina vs Algeria

Nhận định Argentina – Algeria vào lúc 08:00 ngày 17/06 mở ra cuộc phân tích đáng chú ý về tương quan lực lượng cùng phong độ giữa hai đội trước giờ bóng lăn. Dựa trên các dữ liệu hiện tại, tỷ lệ kèo cùng dự đoán tỷ số hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn quan trọng cho giới mộ điệu.

Xoilac nhận định kèo đấu và dự đoán tỷ số Argentina vs Algeria

Kèo Châu Á

Mức chấp 1.25 bàn tạo ra không ít áp lực cho cửa trên bởi chiến thắng tối thiểu vẫn chưa đủ để mang về lợi nhuận trọn vẹn. Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, khả năng tạo ra cách biệt lớn không được đánh giá quá cao. Vì vậy, lựa chọn đại diện Bắc Phi ở cửa dưới là phương án đáng cân nhắc hơn.

Loại kèo Tỷ lệ Argentina chấp Algeria 1 – 1.5 trái Cửa Argentina 0.95 Cửa Algeria 0.90

Kèo Châu Âu

Thị trường châu Âu vẫn đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng của nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, mức lợi nhuận dành cho cửa thắng không thực sự hấp dẫn so với rủi ro hiện tại khi đội bóng Nam Mỹ thiếu nhiều nhân tố chủ chốt.

Trong khi đó, cửa hòa lại mang đến giá trị đầu tư đáng chú ý nhờ hàng thủ chắc chắn từ đại diện Bắc Phi cùng tính chất thận trọng thường thấy ở trận ra quân.

1 (Argentina thắng) X (Hoà) 2 (Algeria thắng) 1.40 4.50 7.60

Kèo Tài Xỉu

Mốc 2.5 bàn đang được niêm yết ở trạng thái khá cân bằng, cho thấy giới chuyên môn chưa nghiêng hẳn về bất kỳ lựa chọn nào. Dù trận đấu có thể diễn ra thận trọng trong giai đoạn đầu, chất lượng tấn công từ những ngôi sao hàng đầu vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt. Với khả năng bùng nổ của các cá nhân bên phía hai đội, cửa Tài 2.5 vẫn là phương án đáng để cân nhắc.

Loại Tỷ lệ Tổng bàn 2.5 trái Tài (Over) 0.91 Xỉu (Under) 0.89

Dự đoán kết quả

Nhận định Argentina – Algeria vào lúc 08:00 ngày 17/06 cho thấy đại diện Nam Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn. Dẫu vậy, đối thủ Bắc Phi hứa hẹn sẽ tạo ra không ít khó khăn trong suốt 90 phút.

Kèo Châu Á: Chọn Argentina -0.75.

Kèo Châu Âu: Chọn Argentina thắng.

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài 2.5.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-1 Algeria.

Kết luận

Nhận định Argentina – Algeria vào lúc 08:00 ngày 17/06 đã đem lại những đánh giá khách quan nhất về tương quan sức mạnh và cơ hội giành chiến thắng cho hai đội. Truy cập ngay Xoilac để hòa mình vào không khí bóng đá sôi động với chất lượng mượt mà nhất.